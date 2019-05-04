Boğa Burcu parasal konular dikkat çekici Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.6-12 Mayıs haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Pazartesi itibariyle Merkür Boğa Burcu’na geçecek. Geri planda kaldığınız bir dönemi kapatacaksınız.

Bu hafta daha çok para ile ilgili konular dikkatinizi çekecek sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Birkaç gün boyunca çarşamba öğle saatlerine kadar maddi konular daha fazla önem kazanacak.

Alacak verecek dengeniz konusunda hızlı hareket etmek isteyeceksiniz. Pazartesi itibariyle Merkür Boğa Burcu’na geçecek. Geri planda kaldığınız bir dönemi kapatacaksınız. Hem özel hayatınız hem parayla ilgili konularda daha girişken olacağınız ve bu alandaki konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracağınız bir dönem olacak.

Bu süreç içerisinde kendinizden bahsedeceksiniz. Bu hafta en çok ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecek. Gelecek odaklı işlerinizde birtakım sıkıntı ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda dikkatli adımlar atmanız gerekecek. Çarşamba günü ani ve beklenmedik bir konuşma ve görüşme devrede olabilir. Özel ilişkilerinizde sürpriz olana açık olmanız gereken bir dönem olacak. Büyük girişimleriniz ve önemli adımlarınız varsa hafta sonu alacağınız güzel desteklerle kalıcı ve sağlam adımlar atılabilir. Güzel bir hafta diliyorum.