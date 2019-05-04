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Salı ve perşembeye dikkat Yengeç Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Salı ve perşembeye dikkat Yengeç Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

6-12 Mayıs haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı. İki hafta boyunca geleceğe yönelik işlerinizde önemli adımlar atabilirsiniz.

Bu hafta birazcık isteksiz etkilerle başlayacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Hafta ortasına kadar çok önemli girişimler konusunda desteklenmeyeceksiniz. Pazartesi günü iletişim gezegeni Merkür, Boğa Burcu’na geçiyor. Sosyal çevre bağlantılarınızı kuvvetlendireceğiniz ve arkadaşlarınızla iletişimini artıracağınız bir döneme merhaba diyeceksiniz.

İki hafta boyunca geleceğe yönelik işlerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Salı ve perşembe günleri bu hafta en dikkat etmeniz gereken günlerin başında geliyor.

Kariyer ve iş hayatınıdaki İlişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Bu alanlarda istediğiniz sonuçları alamama, partnerinizle anlaşamama gibi konulara dikkatli olmakta fayada olacak. Çarşamba günü sosyal çevre ve arkadaş ortamlarında beklenmedik v e ani birtakım oluşumlar devrede olabilir. Kendinizi sürpriz birtakım olayların içinde bulabilirsiniz. Cumartesi günü ikili ilişkilerinizde ve iş alanlarında hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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