Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

ADANA'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ve can-kur ekipleri otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa bindirdi.





2 kişi öldü 29 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





