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Başak Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019 çarşamba günü mutlu edecek

Başak Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019 çarşamba günü mutlu edecek

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 6-12 Mayıs haftasında Başak burcunu neler bekliyor? Maddi konularda ailenizden göreceğiniz güzel destekler yüzünüzü güldürebilir.

Kariyeriniz ve işiniz ön planda olacak. Hafta ortasına kadar çok çalışıp, hareketli olacağınız bir dönem olacak. Hafta ortasından hafta sonuna kadar ki dönemde ise daha çok ilişkilerinize ve sosyal çevrenize odaklanacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başak’lar.

Bu hafta Merkür, Boğa Burcu’na geçecek. Seyahat ve eğitim fırsatlarınızın artacağı bir döneme merhaba diyeceksiniz. Bu hafta salı ve perşembe günleri ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecek.

Parasal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Risk almamanız gereken bir dönem olacak. Maddi konularda ailenizden göreceğiniz güzel destekler yüzünüzü güldürebilir. Çarşamba günü aniden ortaya çıkacak bir seyahat ve eğitim fırsatı sizi mutlu edecek.

Beklenmedik olana açık olmanız gereken bir gün olacak. Hafta sonu kişisel gelişiminizde ve geleceğe yönelik planlarınızda hayatın birçok koldan sizi desteklediğini göreceksiniz. Hafta içi özel hayatınızda sıkıntı ve problemler yaşadıysanız hafta sonu bu problemleri kalıcı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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