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Keleş: Bu kritik dönemde bir puan bir puandır

İhlas Haber Ajansı
Keleş: Bu kritik dönemde bir puan bir puandır

Sivasspor Teknik Sorumlusu Hakan Keleş, Başakşehir karşısında aldıkları bir puan sonrası yaptığı açıklamada, bu kritik dönemde bir puanında önemli olduğunu söyledi.

Sivasspor Teknik Sorumlusu Hakan Keleş, Başakşehir karşısında aldıkları bir puan sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş yaptığı açıklamada, galibiyete yakın taraf olduklarını belirtip, “Galibiyete yakın taraftık. İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı oyun olarak daha iyiydik. 3 puanı alabilirdik. Oyuncularımın coşkusundan, mücadelesinden memnunum. Bu kritik dönemde puan puandır. Konumumuz itibariyle puana ihtiyacımız vardı. 1 puanla yetindik. Karşımızda güçlü bir rakip vardı. Zorlandık ama galibiyete de yakındık. Acilen 3 puan daha alıp rahatlamak istiyoruz. Şimdi önümüzde 2 deplasman var. Deplasmanlarda iyi oynayan takımız. Bu mücadelemizi orada da gösterirsek rahatlamış oluruz" dedi. 

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