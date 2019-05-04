Japonlar, Galatasaray-Beşiktaş maçını bekliyor

Japon Büyükelçisi Miyajima, Nagatomo ile Kagawa’yı karşı karşıya getirecek Galatasaray-Beşiktaş maçını ülkesinde en az 3 milyon kişinin izleyeceğini açıkladı.

Türk Telekom Stadı'nda yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi nefesler tutulurken, aynı heyecan Uzak Doğu'da da yaşanıyor. Galatasaraylı Yuto Nagatomo ile Beşiktaşlı Shinji Kagawa'nın kozlarını paylaşacağı dev maçı, Japon futbolseverler de sabırsızlıkla bekliyor.

''En az 3 milyon kişi tarafından takip edilecektir"

Japonya'dan derbi için G.Saray Kulübü'ne çok sayıda bilet talebinde bulunulduğu ve özel turlarla yüzlerce kişinin İstanbul'a geleceği kaydedildi. Derbi hakkında konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Heyecan verici bir maç olacak. Şahsen izleyeceğim. Birçok Japon da bu maça odaklanmış durumda. Japonya'dan bu maç için özel turların düzenlendiğini biliyorum. Japonya'dan kaç turistin geleceği konusunda elimde resmi rakam yok ama büyük kampanyalar yapıldı. Çok fazla Japon'un geleceğinden eminim. Nagatomo ve Kagawa, Japon futbolunun en önemli yıldızlarından. Japonya'da her iki futbolcunun maçları en az 3 milyon kişi tarafından takip edilecektir" dedi.

''Bu zorlu karşılaşmayı alacağımıza eminim''

Galatasaraylı Yuto Nagatomo, derbi öncesi yaptığı açıklamada "İki aydır rehabilitasyon sürecindeyim. Uzun bir süreydi ancak benim için iyi geçti. Döndüğüm ilk maçta gol attım ve üst üste iki maçı çıkarabilecek durumdayım. Performans olarak iyi bir yoldayım. Kalan 4 maçın tamamı önemli. Derbiyi alacağımıza eminim. Kawaga'ya karşı mücadele edeceğim ve kazanmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

''Heyecan verici olacak, çok sabırsızlanıyorum''

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa ise, "Nasıl oynayacağımıza dair daha net bir tablo ortaya koymalıyız. Ligin zirvesine çıkma şansımız var. Yuto ile uzun süredir milli takımda beraberiz. Kulüp seviyesinde iki kez karşılaştık. M.United'daydım, Hazırlık maçlarıydı. Resmi olarak ilk maç olacak. Japon futbolseverler için de güzel bir durum. Ona karşı bu kritik zamanda mücadele etmek gerçekten heyecan verici olacak. Çok sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.