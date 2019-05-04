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Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak! 7,5 aylık kabus bitecek mi

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak! 7,5 aylık kabus bitecek mi

Düşme hattında kritik maçların oynanacağı haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kasımpaşa'yı yenmek isteyen Fenerbahçe, 7,5 aylık deplasman hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yla rakip sahada karşılaşacak. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 4 maçında galip gelemedi. Küme düşme hattının 4 puan üstünde 34 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ersun Yanal futbolcularıyla yaptığı kısa toplantıda, "Artık hataya yer yok. Kaybedersek yanarız" mesajını verdi

Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı durumda bulunan Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve kaleci Volkan Demirel, yarın forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen Serdar Aziz, Vitor Moses ve Mehmet Topal'ın ise oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de  Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada Akhisarspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

7.5 aydır deplasmanda kazanamıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 7.5 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 15 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Ligde bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da kazanamadı.

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