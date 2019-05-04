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Danimarka ordusunda kadın askerlere cinsel taciz iddiası

Anadolu Ajansı
Danimarka ordusunda kadın askerlere cinsel taciz iddiası

Danimarka’daki Kadın Gaziler Derneği son iki yılda 100 civarında kadın askerden "cinsel taciz" iddiasıyla başvuru aldıklarını bildirdi.

Danimarka’da 100 civarında kadın askerin orduda cinsel tacize uğradığı iddia edildi.

Danimarka’nın saygın gazetelerinden Politiken’de yer alan habere göre, Kadın Gaziler Derneği, son 2 yıl içinde 100’e yakın kadın askerden, Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nde cinsel tacize uğradığı iddiasıyla müracaat aldığını açıkladı.

Cinsel taciz tecavüz
Kadın Gaziler Derneği, kendilerine başvuran kadın askerlerin, cinsel taciz içeren aşağılayıcı sözler ve istenmeyen temasa maruz kaldıklarını anlattıklarını, bir vakanın da tecavüz denemesine uğradığını iddia ettiğini bildirdi.

Soruşturma yürütmeye hazırlar
Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, olayın boyutunun bu kadar büyük olduğunun kendilerine ulaşan bilgilerle örtüşmediği, ancak sorunla ilgili soruşturma yürütmeye hazır oldukları belirtildi. 

9 başvuru incelendi
Gazeteye bilgi veren ordu kaynakları, 2018 yılında orduda cinsel taciz ile ilgili yapılan 9 başvurunun incelendiğini ifade etti.

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