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Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi arasında uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi arasında uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Özbekistan’daki Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi, sağlık ve akademi alanlarında kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Anlaşma; sağlık personelinin eğitimi, ortak bilimsel projeler, tıbbi inovasyon ve yayın faaliyetleriyle iki kurum arasında kalıcı bir iş birliği kurmayı hedefliyor.

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Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Özbekistan’daki Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi, sağlık ve akademi alanlarında kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Taraflar, düzenlenecek ortak sertifika ve lisansüstü programlarıyla sağlık profesyonellerinin yetkinliklerini artırmayı planlıyor. Klinik araştırmalardan dijital sağlık uygulamalarına uzanan projelerle, iki ülke arasında bilgi transferi ve teknoloji paylaşımı sağlanacak.

Kısa vadede ortak çalışma takvimi oluşturulacak

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenen protokole Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu adına İşletme Direktörü Özer Koca, Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi adına ise kurucu Jamshid Pardayev imza attı. Taraflar, mutabakatı hayata geçirmek için kısa vadede ortak çalışma takvimi oluşturacak ve pilot projeleri başlatacak.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi arasında uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı - Resim: 0

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi arasında uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı - Resim: 1

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