MEB AÖL sınav tarihi! AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek. 2023 2. Dönem AÖL sınavlarına katılım, Açık Öğretim Lisesi web sayfasında "sisteme giriş" menüsü altındaki "öğrenci girişi" sekmesini açarak sağlanacak. Peki, açık öğretim lisesi sınavları ne zaman nasıl olacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihleri.

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AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması ile netlik kazandı. Öğrencilerin uzun süredir beklediği Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulacak ve 25 dakika sınav süresi verilecek. 2023 yılında AÖL sınavlarında başarılı olmak için öğrencilerin en düşük 45 olan başarı notunu yakalaması gerekiyor. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Söz konusu sınavlar 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacak.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL sınavları nasıl yapılacak?

1. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi)

sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme

işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç)

katılabilecektir.

2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında

online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine

katılabileceklerdir.

4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve

saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online

(çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’

seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından

onaylanacaktır.

8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden

öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav

kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca

cezai müeyyideler uygulanacaktır.

9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak

üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.

süre uygulanacaktır.

10. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan

derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

11. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde

gösterilecektir.

12. Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve

İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu

yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.

13. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

14. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını

başlatamayacaklardır.

15. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için

25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı

bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

16. Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet

bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe

kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

17. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi”

sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut

derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem

yapılacaktır

18. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar

kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye

geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa

bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde

öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda

öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

19. Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.

20. Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma,

görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.

Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz

sayılacaktır.

21. Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav

ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler

hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.