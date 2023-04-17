Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı: 5 kişi tutuklandı

Adana’da polisin yaptığı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, şahıslardan birinin el çantasındaki patateslerin arasında yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında Seyhan ve Yüreğir ilçesinde 5 şüpheli belirlenerek operasyon başlatıldı.

Operasyonda belirlenen şüphelilerden Tamer D.'nin olduğu otomobili durduran polis, 896 adet uyuşturucu hapı içinde patates olan el çantasında ele geçirdi. Diğer 4 şüpheliyi de adreslerine yapılan baskınlarda yakalayan polis, 770 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

Toplam bin 666 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.