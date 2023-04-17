Malatya Akçadağ'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

MALATYA'DA deprem meydana geldi. Depremin Akçadağ ilçesi merkezli gerçekleştiğini paylaşan AFAD, depremin şiddetini ise 3.9 olarak duyurdu.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 09:28'de deprem oldu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akçadağ'da yaşanan depremin şiddetini 3.9 olarak duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem 6,99 km derinlikte gerçekleşti. Depreme dair herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.