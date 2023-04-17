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'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajına sert çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel

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'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajına sert çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken bir isim. Seksenler dizisiyle bir süre ekranda olan Zeynep Sever kendisine gelen 'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajını paylaşıp sert çıktı.

'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajına sert çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel

Depreme Hatay'da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada fenomen bir isim.

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'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajına sert çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel

Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajına sert çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel

Cesur pozlara da imza atan oyuncu ve model son olarak okuduğu kitabı paylaştı.

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'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajına sert çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel

"Ruhun Yaralı Şifacısı" kitabını okuyan Volkan Demirel'in eşi aldığı bir mesaja sinirlendi.

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