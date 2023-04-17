'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajına sert çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken bir isim. Seksenler dizisiyle bir süre ekranda olan Zeynep Sever kendisine gelen 'Git Kur'an-ı Kerim oku' mesajını paylaşıp sert çıktı.
Depreme Hatay'da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada fenomen bir isim.
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Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Cesur pozlara da imza atan oyuncu ve model son olarak okuduğu kitabı paylaştı.
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"Ruhun Yaralı Şifacısı" kitabını okuyan Volkan Demirel'in eşi aldığı bir mesaja sinirlendi.
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