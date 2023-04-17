Zerrin Özer'e ne oldu hastalığı ne, intihar etti deniyordu! Hastayım dedi

Son günlerde müziği bıraktığını söyleyen, daha sonra dayanamadım deyip sahnelere geri dönen Zerrin Özer son olarak intihar etti iddiası ile gündeme geldi. Hakkında sürekli haberler çıkan Zerrin Özer hastalığını sosyal medyadan duyurdu ve borderline'm dedi. Peki nedir bu hastalık? Zerrin Özer'in hastalığı ne?

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Büyülü sesi ile önde gelen müzik isimlerinden biri olan şarkıcı Zerrin Özer'in son günlerde başı hakkında çıkan iddialar ile dertte. Son olarak mezarlıkta son ses şarkı söylerken tepki çeken Zerrin Özer hakkında son olarak intihar etti denmişti. 65 yaşında olan Zerrin Özer sonunda çıkan haberlere patladı. Defolup gitmek istiyorum, kuş beyinliler diyen Zerrin Özer bordeline'm dedi hastalığını duyurdu. Peki nedir borderline hastalığı, diğer adı sınırda kişilik bozukluğu olan Zerrin Özer aslen nereli, kaç kere evlendi?

3 kez evlilik yapan Zerrin Özer 65 yaşında ve aslen Ankaralı. Her evliliği olaylı biten Zerrin Özer'in hiç çocuğu yoktur. İlk eşi ise Alper Önal olmuştur.

Zerrin Özer kimdir

4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in kız kardeşidir.

1957 doğumlu olan Zerrin Özer, 2021 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

Eşleri: 1991-1992 yılları arasında müzisyen Alper Önal ile, 2006-2008 yılları arasında Levent Süren ile, 2019-2020 yılları arasında Murat Akıncı ile evli kaldı.

Fenerbahçe taraftarıdır.

Zerrin Özer 1.67 metre boyunda, 72 kilo ve akrep burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @zerrinozerofficial kullanıcı adıyla yer almaktadır.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Çocuk yaşlardayken anne ve babasının ayrılığı Zerrin Özer'i derinden etkiledi.

Müziğe olan tutkusu, ABD'li şarkıcı Janis JoplinE olan hayranlığıyla gelişti. 1969 yılında ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye verdi. Zerrin Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var" dedi.

1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci oldu. Müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini aldı, ilk plağı olan 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlandı.

İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan 'Gönül' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması 'Gönül / Yaman Olurum' ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı.

1980 yılında ilk stüdyo albümü 'Seni Seviyorum' adıyla piyasaya çıktı. 1981 yılında 'Ve Zerrin Özer' albümüyle arabeske yöneldi, bu yöneliş eserlerine olan ilgiyi artırdı.

İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te 'Binbir Gece' adıyla verdi, 1 yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne aldı. Aynı yıl 'Gelecek Misin?' albümünü yayınladı.