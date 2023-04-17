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Altını olan yaşadı yeni altın fiyatını duyan şok oldu! 17 Nisan gram çeyrek altın kaç lira oldu?

Altını olan yaşadı yeni altın fiyatını duyan şok oldu! 17 Nisan gram çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın mart ayının kazandıranı oldu ve yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 17 Nisan 2023 yeni işlem gününde gram altın 1252 liradan alıcı buluyor. Uzmanların tahminine göre kısa süreli düşüşler alım fırsatı sunacak ve yaz aylarında altın yatırımcısı çok daha fazla kazanacak.

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17 Nisan 2023 altında yükseliş mi var düşüş mü merak ediliyor. Yatırımcı bugün altın fiyatları ne kadar diye araştırıyor.  Ons altın 2.012 dolar seviyesinde yer alıyor.

17 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.252,99 satış 1.253,23

Çeyrek altın alış 2.147,00 satış 2.185,00

Yarım altın alış 4.290,00 satış 4.369,00

Cumhuriyet altını alış 8.554,00 satış 8.705,00

İslam Memiş: 'Uyarımız var'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bir uyarımız var. Çok yüksek bir rakamda olduğumuz için kısa vadede düzeltmeye ihtiyacımız var. Zamanında altın almamış yatırımcılar için de zaman zaman fırsatlar olacaktır. Elinde altın olanlar da yerine koyarız diye bir şey yok. O piyasa bitti, beklemeye devam etsinler. 1450-1550'li rakamlar var önümüzde." dedi.

Bomba ons altın tahmini

ABD ekonomisindeki güvensiz gelişmeler yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor. Çok uluslu ABD finans devi Bank of America analistleri, ons altının ikinci çeyrekte 2 bin 100 doları göreceği tahmininde bulundu.

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