Selahattin Demirtaş oyları bölmekle suçladığı Muharrem İnce'yi hedef aldı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinde destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölmekle suçladığı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için "İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok." dedi.

Abone ol

Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçilmesi halinde serbest bırakacağı verdiği Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakiplerinden Muharrem İnce'ye sert eleştirilerde bulundu.

Avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye oy vermekle, Erdoğan’a oy vermek arasında bir fark olmadığını savundu. İşte Demirtaş'ın öne çıkan açıklamaları:

Muharrem İnce'ye tepki

Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan’a oy vermeleri.

Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok.

Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok.

Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!

Kılıçdaroğlu'na destek kararına Cumhur İttifakı'ndan gelen eleştiriler

Partimizin aday çıkarmaması Erdoğan’ın en büyük kabusuydu, bu gerçekleştiği için şimdi bizim üzerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya çalışıyor. Aynı taktiği yerel seçimlerde de uyguladı ve ters tepti. Çünkü halk yalan ve karalamalara kanmıyor artık.

Erdoğan, HDP’nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi’nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı. Şimdi, kedi ulaşamadığı ciğere mundar diyor.

Erdoğan'ın "Demirtaş Kürt değil Zaza'dır" açıklaması

Halkın bana ilgisini, bana sahip çıkmasını, halkla aramızdaki sevgi bağını kırmaya çalışıyor kendince. Ama yalan, iftira, ırkçılık karışımı bir söylemle saçmalayıp duruyor. Eminim ne dediğini, neden dediğini kendisi bile bilmiyordur.

TİP'in seçime ayrı girme kararı

Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz.

TİP’in kendi kararıdır, biz ancak saygı duyup başarılar dileyebiliriz. Ama halen, yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.

Yeşil Sol Parti seçmeninin partisi bellidir, oyu da Yeşil Sol Partiyedir tabii ki. Başka türlü nasıl olabilir ki?