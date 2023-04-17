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ALES/1 soru ve cevapları erişime açıldı! İşte ALES soru ve cevapları puan hesaplama

ALES/1 soru ve cevapları erişime açıldı! İşte ALES soru ve cevapları puan hesaplama

ALES soruları ve cevapları açıklandı mı sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla ALES soru ve cevapları erişime açıldı. İşte ALES/1 soru ve cevapları…

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Üniversitelerin akademik kadrolarında görev almak isteyen, yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce aday ALES sınavının birinci oturumuna bugün katılım gösterdi.

ALES/1 soru ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM, bugün gerçekleştirilen ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. İşte, resmi açıklama:

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Nisan 2023 tarihinde saat 13.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 26 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

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