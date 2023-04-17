BIST 5.103
DOLAR 19,38
EURO 21,33
ALTIN 1.254,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yurtta hava durumu nasıl? İşte son durum

Yurtta hava durumu nasıl? İşte son durum

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Abone ol

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25

ÖNCEKİ HABERLER
Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı: 5 kişi tutuklandı
Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı: 5 kişi tutuklandı
Malatya Akçadağ'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Malatya Akçadağ'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Zerrin Özer'e ne oldu hastalığı ne, intihar etti deniyordu! Hastayım dedi
Zerrin Özer'e ne oldu hastalığı ne, intihar etti deniyordu! Hastayım dedi
Uzmanı uyardı: Ramazanda arınan karaciğerinizi bayramda yeniden kirletmeyin
Uzmanı uyardı: Ramazanda arınan karaciğerinizi bayramda yeniden kirletmeyin
Altını olan yaşadı yeni altın fiyatını duyan şok oldu! 17 Nisan gram çeyrek altın kaç lira oldu?
Altını olan yaşadı yeni altın fiyatını duyan şok oldu! 17 Nisan gram çeyrek altın kaç lira oldu?
Pes dedirten yöntem! Ankara'da 500 milyonluk kredi vurgunu yapan çete çökertildi
Pes dedirten yöntem! Ankara'da 500 milyonluk kredi vurgunu yapan çete çökertildi
ABD'de yine silahlı saldırı. Bu kez 4 kişi öldü
ABD'de yine silahlı saldırı. Bu kez 4 kişi öldü
Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü
Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü
Selahattin Demirtaş oyları bölmekle suçladığı Muharrem İnce'yi hedef aldı
Selahattin Demirtaş oyları bölmekle suçladığı Muharrem İnce'yi hedef aldı
Ankara'da 500 milyon liralık kredi vurgunu
Ankara'da 500 milyon liralık kredi vurgunu
Gezi olaylarında "camide içki içilmedi' dedim, dövüldüm! CHP adayı o müezzinden 'bira' kutusu iddiaları
Gezi olaylarında "camide içki içilmedi' dedim, dövüldüm! CHP adayı o müezzinden 'bira' kutusu iddiaları