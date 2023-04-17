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Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak füze savunma tatbikatı

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak füze savunma tatbikatı

Güney Kore, ABD ve Japonya, Doğu Denizi'ndeki uluslararası sularda ortak füze savunma tatbikatına başladı.

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Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak füze savunma tatbikatı
17.04.2023 10:13:03 Seul / Asayiş / 20230417AW871881
IHAAW101057-ASA/17-04-2023

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore, ABD ve Japonya, Doğu Denizi'nde uluslararası sularda ortak füze savunma tatbikatına başladı.

Güney Kore ordusu, Aegis füze savunma sistemine sahip savaş gemilerinin yer aldığı tatbikata, Güney Kore'nin ROKS Yulgok Yi I, ABD'nin USS Benfold ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin JS Atago muhripleri ile katıldığını açıkladı. Füze hedeflerine yönelik takip ve tespit faaliyetleri ile istihbarat paylaşımı prosedürlerini içeren tatbikatın, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze tehdidine karşı 3'lü güvenlik iş birliğini geliştirmek üzere yapıldığı öğrenildi.

Kuzey Kore bir ilki gerçekleştirmişti

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta ilk kez katı yakıtlı kıtalararası bir balistik füze test ettiğini duyurmuş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise Hwasong-18 füzesinin ülkesinin stratejik caydırıcılığını güçlendireceğini ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini artıracağını ifade etmişti. Devlet medyası da füzeyi "şimdiye kadar geliştirilen füzelerin en güçlüsü" olarak nitelemişti.
Öte yandan Güney Kore, ABD ve Japonya'nın başkent Washington'da yapılan üst düzey savunma görüşmelerinde Kuzey Kore tehdidine karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı tatbikatları gerçekleştirme konusunda mutabık kaldığı kamuoyuna yansımıştı.

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