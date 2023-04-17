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Weghorst'un Manchester United rüyası kısa sürdü! Süper Lig'e dönüyor...

Weghorst'un Manchester United rüyası kısa sürdü! Süper Lig'e dönüyor...

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Kırmızı Şeytanlar'da kalmasına ihtimal verilmeyen ve bonservisi Burnley'de olan Hollandalı golcünün yeniden siyah-beyazlılara kiralanabileceği iddia edildi.

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Manchester United'dan teklif alınca ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayıran Wout Weghorst, yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilir.

The Sun'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Weghorst'u yeniden kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Burnley, Weghorst'u yeniden Beşiktaş'a kiralayabilir.

Weghourst'un karnesi

Wout Weghorst bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıktı. Hollandalı golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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