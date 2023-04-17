BIST 5.097
DOLAR 19,38
EURO 21,33
ALTIN 1.253,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de tombalacılara sahur baskını

İzmir'de tombalacılara sahur baskını

İZMİR'de yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen işletmelere jandarma ekipleri tarafından sahurda baskın yapıldı.

Abone ol

Baskın yapılan yerler arasında daha önce onlarca kez kumar oynatılma suçundan mühürlenen ve 'Kolpaçino' Kumarhanesi olarak bilinen yer olduğu da görüldü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik, Gökdere ve Yaka Mahallesi'nde bulunan 4 umuma açık işletmede yasa dışı tombala oynatıldığına dair bilgi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Nisan günü belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Sahur vakti yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 171 kişiye toplam 693 bin 405 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlenirken kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

Kolpaçino yine basıldı

Öte yandan, baskın yapılan adresler arasında, daha önce de defalarca operasyon gerçekleştirilen ve aynı suçtan mühürlenen Kolpaçino Kumarhanesi olarak bilinen adresin de bulunması dikkat çekti. Baskınlarda, işletme sahipleri oldukları belirlenen A.Ç., Ö.T. ve A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı PSG'ye yakın takip
Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı PSG'ye yakın takip
Weghorst'un Manchester United rüyası kısa sürdü! Süper Lig'e dönüyor...
Weghorst'un Manchester United rüyası kısa sürdü! Süper Lig'e dönüyor...
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Yurtta hava durumu nasıl? İşte son durum
Yurtta hava durumu nasıl? İşte son durum
Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı: 5 kişi tutuklandı
Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı: 5 kişi tutuklandı
Malatya Akçadağ'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Malatya Akçadağ'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Zerrin Özer'e ne oldu hastalığı ne, intihar etti deniyordu! Hastayım dedi
Zerrin Özer'e ne oldu hastalığı ne, intihar etti deniyordu! Hastayım dedi
Uzmanı uyardı: Ramazanda arınan karaciğerinizi bayramda yeniden kirletmeyin
Uzmanı uyardı: Ramazanda arınan karaciğerinizi bayramda yeniden kirletmeyin
Altını olan yaşadı yeni altın fiyatını duyan şok oldu! 17 Nisan gram çeyrek altın kaç lira oldu?
Altını olan yaşadı yeni altın fiyatını duyan şok oldu! 17 Nisan gram çeyrek altın kaç lira oldu?
Pes dedirten yöntem! Ankara'da 500 milyonluk kredi vurgunu yapan çete çökertildi
Pes dedirten yöntem! Ankara'da 500 milyonluk kredi vurgunu yapan çete çökertildi
ABD'de yine silahlı saldırı. Bu kez 4 kişi öldü
ABD'de yine silahlı saldırı. Bu kez 4 kişi öldü
Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü
Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü