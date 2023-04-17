İzmir'de tombalacılara sahur baskını

İZMİR'de yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen işletmelere jandarma ekipleri tarafından sahurda baskın yapıldı.

Abone ol

Baskın yapılan yerler arasında daha önce onlarca kez kumar oynatılma suçundan mühürlenen ve 'Kolpaçino' Kumarhanesi olarak bilinen yer olduğu da görüldü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik, Gökdere ve Yaka Mahallesi'nde bulunan 4 umuma açık işletmede yasa dışı tombala oynatıldığına dair bilgi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Nisan günü belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Sahur vakti yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 171 kişiye toplam 693 bin 405 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlenirken kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

Kolpaçino yine basıldı

Öte yandan, baskın yapılan adresler arasında, daha önce de defalarca operasyon gerçekleştirilen ve aynı suçtan mühürlenen Kolpaçino Kumarhanesi olarak bilinen adresin de bulunması dikkat çekti. Baskınlarda, işletme sahipleri oldukları belirlenen A.Ç., Ö.T. ve A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.