Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35'ten 50+1 nasıl çıkaracak? Mustafa Karaalioğlu formülü yazdı

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, yüzde 35'lik kitleye hitap eden Kemal Kılıçdaroğlunun son dönemdeki politikalarıyla 65/35 dengesinin siyasi üstünlüğüne son verme fırsatına yaklaştığını yazdı.

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14 Mayıs seçimlerinin en merak edileni kuşkusuz cumhurbaşkanlığı yarışını kimin kazanacağı oldu. Anket sonuçları kafalaır karıştırıyor. Kimilerinde Erdoğan kimilerinde Kılıçdaroğlu önde.

Peki Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı ne? Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Kılıçdaroğlu yüzde 35’ten 50+1 nasıl çıkaracak?" başlıklı yazısında CHP liderinin seçilme ihtimalini değerlendirdi.

Türkiye'de parti kümesinin yüzde 65/35 oranında dağıldığına dikkat çeken yazar, yazısında "Böyle tasnif edildiğinde, tablo muhalefet için moral bozucu görünüyor ama daha 2019 yılından beri Kılıçdaroğlu yüzde 50+1’i elde etme yolunda; yani yüzde 35’i aşma istikametinde büyük yol kat etti." ifadelerini kullandı.

Bugün ulaşılabilir hale getirmiştir

İlk örneğin 2019 yerel seçimlerinde 25 yıl sonra iki büyükşehirin muhalefete geçtiğine değinen Karaalioğlu, "Bugün tabii ki seçim garanti değil ama açık ki muhalefet de artık 65’e 35 tablosunun ima ettiği sonuca mahkum değil. Bu kez CHP ile birlikte hareket eden İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve DP’nin temsil ettikleri siyasal kitlelerin muhafazakâr, milliyetçi, dindar ve gelenekçi kimlikleri yerel seçime göre daha da belirginleşmiştir. Tabanında ve partisindeki bütün tepkilere rağmen böyle bir ittifakta ve söylem zenginliğinde baştan beri ısrar eden Kılıçdaroğlu, CHP için imkansız görünen iktidarı hem de yüzde 50+1 ile iktidarı bugün ulaşılabilir hale getirmiştir." görüşünü paylaştı.

Karaalioğlu yazısını "Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın çoktandır terk ettiği ve üstelik tam zıddından fayda umduğu bu siyaset tarzıyla 65/36 dengesinin siyasi üstünlüğüne son verme fırsatına yaklaşıyor." diyerek tamamladı.