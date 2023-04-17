Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yüksek lisans ve doktoraya 750 bin TL'lik destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi halen 5 bin üniversite ve 5 bin de meslek lisesi öğrencisinin yararlandığı burs uygulamasının kapsamını genişletiyor. BURSKOOP tarafından 10 doktora ve 10 adet yüksek lisans tezi için toplamda 750 bin TL’lik destek sağlanacak.

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Eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik burs uygulaması lisansüstü seviyeye taşındı.

Türkiye'deki üniversitelerde Bursa ölçeğinde, ‘Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler’ olmak üzere 3 tema çerçevesinde yürütülecek olan araştırmalar için BURSKOOP’un lisansüstü tez desteğinden yararlanılabilecek. İlk kez verilecek Lisansüstü Tez Desteğinden ilgili alanlarda çalışma yürüten 10 doktora ve 10 yüksek lisans öğrencisi yararlanacak.

Her bir doktora tezi için 50 bin TL, her bir yüksek lisans tezi için de 25 bin TL olarak belirlenen destekle toplamda 750 bin TL’lik destek sağlanmış olacak.

Bu uygulama ile Bursa’nın akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olması yolunda yazılacak tezler desteklenecek ve teşvik edilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Lisansüstü Tez Araştırmaları Destek Programı, Türkiye'deki üniversitelerde şehirler konusunda yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacak. Ayrıca program, lisansüstü araştırmacıların tezlerini tamamlamalarına destek olacak ve araştırmacıların kariyerlerine olumlu katkı sağlayacak nitelikli tez çalışmalarının ortaya çıkmasına katkı sunacaktır.

Destek programına başvurular;

https://yarismalar.bursa.bel.tr/yarisma/yuksek-lisans-ve-doktoraya- 750-000-tl-destek/ adresinden 19 Mayıs Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılabilecek.