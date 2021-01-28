Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Abdullah Avcı sakinleştirdi

Trabzonspor'un Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın son bölümünde gelen Ekuban'ın golünün ardından Okan Buruk ve Egemen Korkmaz adeta birbirlerine girmişlerdi.

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Maç bitince de gerginlik devam etti ancak sahanın ortasına kadar giren Okan Buruk'u, bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı sakinleştirdi.

Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanırken maç bitince Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, orta sahaya kadar girdi ve hakem ile Trabzonsporlu oyuncuların olduğu bölgeye hareketlendi.

Genç teknik adamı ise Abdullah Avcı orta sahada son anda durdurdu ve onu sakinleştirmeye çalıştı.

Zor sakinleşti

Okan Buruk ısrarla yoluna devam etmek isterken Abdullah Avcı da aynı şekilde ısrarla onu durdurdu. Daha sonra 2. golün sahibi Ekuban da oraya geldi ve Okan Buruk'a uzun uzun golden önce faul olmadığını anlatmaya çalıştı. Buruk kısa süre sonra Trabzonsporlu oyuncuları tek tek tebrik etti.

(NOT: Görüntü A Spor'dan alınmıştır)