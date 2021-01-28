BIST 1.467
DOLAR 7,40
EURO 8,96
ALTIN 438,24
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Abdullah Avcı sakinleştirdi

Trabzonspor'un Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın son bölümünde gelen Ekuban'ın golünün ardından Okan Buruk ve Egemen Korkmaz adeta birbirlerine girmişlerdi.

Abone ol

Maç bitince de gerginlik devam etti ancak sahanın ortasına kadar giren Okan Buruk'u, bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı sakinleştirdi.

Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanırken maç bitince Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, orta sahaya kadar girdi ve hakem ile Trabzonsporlu oyuncuların olduğu bölgeye hareketlendi.

Genç teknik adamı ise Abdullah Avcı orta sahada son anda durdurdu ve onu sakinleştirmeye çalıştı.

Zor sakinleşti
Okan Buruk ısrarla yoluna devam etmek isterken Abdullah Avcı da aynı şekilde ısrarla onu durdurdu. Daha sonra 2. golün sahibi Ekuban da oraya geldi ve Okan Buruk'a uzun uzun golden önce faul olmadığını anlatmaya çalıştı. Buruk kısa süre sonra Trabzonsporlu oyuncuları tek tek tebrik etti.

Okan Buruk ve Egemen Korkmaz yumruk yumruğa! Başakşehir - Trabzonspor maçında büyük kavga... - HaberMotto

(NOT: Görüntü A Spor'dan alınmıştır)

Süper Kupa maçında saha kenarı karıştı!

ÖNCEKİ HABERLER
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı!
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
Joe Biden'den BAE için flaş F-35 kararı
Meteorolojiden 10 il için turuncu uyarı
Borsa İstanbul 27 Ocak Salı gününü sert düşüşle tamamladı
İstanbul'da suç örgütü operasyonla çökertildi
Vatandaşa uyarı geldi: Yüksek fiyatlı ürün görünce bunu yapın
Birleşmiş Milletler gibi Süper Lig
İsrail'e uyarı: Hayfa ve Tel Aviv’i yerle bir ederiz
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladı
Yorumlar