Meteorolojiden 10 il için turuncu uyarı

Beklenen kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun cevabı merak edilirken; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden verilen bilgilere göre; Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de çığ tehlikesine karşı turuncu uyarı yayınlandı.

Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Ankara için ise sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Ankara'da devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini belirterek buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmasını istedi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteorolojik verilere göre, Ankara'da halen yağmur olarak devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını rica ediyoruz."