Birleşmiş Milletler gibi Süper Lig

Süper Lig'in ilk yarısında 21 takımda Türkiye haricinde 68 ülkeden 309 futbolcu forma giyerken; ligde 32 futbolcuyla en fazla Brezilya vatandaşları top koşturdu.

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Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268'i Türk vatandaşıyken 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.

Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde en fazla yabancıya 19'ar futbolcuyla BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük görev verdi. Bu takımları 18'er yabancı futbolcuyla Kayserispor ile Konyaspor, 17 yabancı oyuncuyla da Denizlispor ve Çaykur Rizespor izledi.

Beşiktaş, Kasımpaşa ve Ankaragücü'nün 16'şar yabancı futbolcu oynattığı ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe 15'er yabancıya görev verdi.

Hatayspor 14; Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile Gaziantep FK 13'er; Alanyaspor ve Gençlerbirliği 11'er; Antalyaspor ise ilk yarıda 10 yabancı oyuncuya forma giydirdi.

Yabancı oyuncuların aldığı süre bakımından en fazla şansı Hatayspor verdi. Akdeniz temsilcisinde yabancı futbolcular toplamda 15 bin 478 dakika süre aldı. En az süreyi ise 8 bin 685 dakika ile Göztepe tanıdı.

En fazla yabancı futbolcu oynatan BB Erzurumspor, bu oyunculara verdiği süre bakımından 17. sırada yer aldı. Erzurum temsilcisinde yabancı oyuncular toplamda 10 bin 999 dakika forma giydi.

En fazla Brezilyalı

Süper Lig'in 21 haftalık bölümünde en fazla Brezilyalı futbolcular forma giydi.

Ligdeki 21 takımda toplamda 32 Brezilyalı futbolcu top koşturdu. Güney Amerika ülkesini 16 futbolcuyla Portekiz izlerken; Senegal'den 14, Bosna Hersek'ten 13, Fransa ve Nijerya'dan 12'şer, Gana'dan ise 11 oyuncu Süper Lig'de ter döktü.

En çok Türk oyuncuya Fenerbahçe ve Antalyaspor şans verdi

Süper Lig'de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giyerken; 16'şar oyuncuyla en fazla şansı Fenerbahçe ve Antalyaspor tanıdı.

Sarı-lacivertliler, süre bakımında ligde en fazla Türk oynatan 2. takım olurken; Akdeniz temsilcisi, 5. sırada yer aldı.

İlk yarıda Türk oyuncular, en fazla Göztepe'de süre buldu. İzmir ekibinde 14 futbolcu, toplamda 11 bin 115 dakika sahada kaldı.

Ligin yeni ekibi Hatayspor ise ilk yarıda Türk futbolculara en az şans veren takım oldu. Hatay temsilcisinde ilk yarıda 10 yerli futbolcu toplamda 4 bin 189 dakika görev yaptı.