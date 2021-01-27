Mala Hatun kimdir Kuruluş Osman kaç çocuğu var?

ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman konusu ile de gündemde. Dizide Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Malhun Hatun da merak konusu oldu. Peki kimdir Malhun Hatun kaç çocuğu oldu? İşte Malhun Hatun hakkında merak edilenler...

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Malhun Hatun, Osmanlı Beyliğinin kurucusu olan Osman Gazi'nin ilk eşidir. 1299 yılında Osmanlı Beyliğinini Söğüt ve Domaniç'te kuran Osman Gazi, Malhun Hatun ile 1280 yılında evlenmiştir. Bu evlililkten Osmanlı Devletinin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi dünyaya gelmiştir.

Malhun Hatun kimdir: Bazı eserlerde Şeyh Edebali'nin kızı olarak gösterilen Malhun Hatun aslında Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.