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Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de ameliyat olan Diego Perotti, İstanbul'a döndü. Arjantinli futbolcunun tedavi süreci 4 ay sürecek.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan transfer ettiği ve oynadığı maçlarda sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayan ancak yaşadığı sakatlıktan ötürü bıçak altına yatan Arjantinli yıldızdan haber var. Fenerbahçe'de ameliyat olan Diego Perotti, İstanbul'a döndü. Arjantinli futbolcunun tedavi süreci 4 ay sürecek.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Sakatlıklar onu bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa - ki öyle gözüküyor - oraya bir takviye yapacağız" dedi.

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