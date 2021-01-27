BIST 1.478
DOLAR 7,39
EURO 8,93
ALTIN 436,56
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Eskişehir'de saniyeler önce park etmişti bu hale geldi! Gördüğüne inanamadı

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de 61 yaşındaki İlhami Onası’nın saniyeler önce park ettiği aracının üzerine ağaç devrildi.

Abone ol

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Necdet Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. İlhami Onası, 26 TL 018 plakalı otomobilini, yol kenarındaki ağacın yanına park etti. Onası, aracından indikten saniyeler sonra ise, rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Araç hurdaya dönerken, şans eseri yara almayan İlhami Onası, “Aracı buraya park ettim ve indim. O sırada rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri kurtulduk" diye konuştu. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 10 derece olduğu Eskişehir'de rüzgarın hızı saatte 17 kilometre olarak ölçüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu işi sadece 2 kişi yapıyor! Sivas'ta 4 yıl kurutup üretiyor insan DNA'sı gibi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Cuma hutbeleri AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlanıyor' iddiasına Diyanet'ten sert yanıt
Osman Bey'in evlilikleri kaç kere evlendi ikinci eşi kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Abdulkadir Selvi'ye övgü: Yazılarında döktürüyorsun!
Onyekuru Galatasaray'da ilk idmanına çıktı
Müjde Ar mektup yazıp şikayetçi olmuştu! Karşı davada karar açıklandı
Analdan korona numunesi başladı: Hemşire çubuğu değiştirmeyi unutuyor
ABD'de 'Yılın Sağlık Görevlisi' kovid-19 aşısı hırsızlığından tutuklandı
Mesut Özil, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? Burak Yılmaz ve Milli Takım yanıtı bomba
Son dakika! İngiltere'e korona aşısı üreten AstraZeneca fabrikasına bomba imha polisleri çağrıldı
Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı
Yorumlar