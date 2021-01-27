BIST 1.478
DOLAR 7,39
EURO 8,93
ALTIN 436,56
HABER /  GALATASARAY
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Onyekuru Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıkarken, Feghouli'nin adale grubunda kanama tespit edildiği ve tedaviye başlandığı belirtildi.

Abone ol

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılıların Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Henry Onyekuru, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Diğer taraftan, yapılan ileri tetkiklerinin ardından sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yaptıktan sonra saat 16.00'da Gaziantep'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de 'Yılın Sağlık Görevlisi' seçilmişti! Bu kez tutuklandı
Müjde Ar mektup yazıp şikayetçi olmuştu! Karşı davada karar açıklandı
ABD'de 'Yılın Sağlık Görevlisi' kovid-19 aşısı hırsızlığından tutuklandı
Mesut Özil, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? Burak Yılmaz ve Milli Takım yanıtı bomba
Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı
Erdoğan'dan sert sözler: 'makarnacı', 'kömürcü', 'göbeğini kaşıyan adam' dediler
Ankara'da pes dedirten olay! Ayakkabı astarından bakın ne çıktı
Selin Ciğerci kimdir eski hali nasıldı ne iş yapıyor?
Bakan Lütfi Elvan esnafa destek paketinin detaylarını açıkladı Erdoğan duyurmuştu
Nevşehir'de bağ evinde korkunç olay! Oyunun sonu kötü bitti
Yorumlar