'Cuma hutbeleri AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlanıyor' iddiasına Diyanet'ten sert yanıt
Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in 'Cuma hutbeleri AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlanıyor' iddiasıyla ilgili "Gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" sözleriyle yanıt verdi.Abone ol
Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamada, eski CHP Milletvekili Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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