Panama bandıralı kargo gemisi İstanbul Beykoz açıklarında karaya oturdu
İSTANBUL'dan Rusya'ya giden ve Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.Abone ol
İSTANBUL'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda ve 26 bin 828 groston ağırlığındaki 'Petra Star' adlı kargo gemisi, Riva açıklarında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.
Kargo gemisi, akıntının da etkisiyle bir süre sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir attı.
Çevre kirliliğinin yaşanmadığı olay sonrası ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada geminin saat 16.55'te makine arızası verdiği ve Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladığı kaydedildi.
Gemiden yapılan yardım talebinin ardından Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörlerinin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Makinesi çalışır durumda olan gemi bu saat itibarıyla karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır" ifadelerine yer verildi.