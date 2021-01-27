Panama bandıralı kargo gemisi İstanbul Beykoz açıklarında karaya oturdu

İSTANBUL'dan Rusya'ya giden ve Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

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İSTANBUL'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda ve 26 bin 828 groston ağırlığındaki 'Petra Star' adlı kargo gemisi, Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Kargo gemisi, akıntının da etkisiyle bir süre sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir attı.

Çevre kirliliğinin yaşanmadığı olay sonrası ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.