Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!

Galatasaray, Newcastle United'dan ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin'le her konuda anlaştı.

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Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui’nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen DeAndre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ABD’li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar’a 3.5 yıllık imza atması gündemde.

Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen De- Andre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ABD'li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar'a 3.5 yıllık imza atması gündemde.

'Takviye yok' demişti ama…

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.

Bitme aşamasına geldi

Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.

Sakatlıkları endişe yaratıyor

2016 yılından bu yana Newcastle formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıktı. Yedlin'in geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor.