"Mesut Özil gelmez" paylaşımı hatırlatılınca salonda kahkaha tufanı koptu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübe 3,5 yıllığına imza attı. İmza töreninde kahkahaların havada uçuştuğu anlar da yaşandı.

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Fenerbahçe’nin, İngiliz kulüp Arsenal’den transfer ettiği, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için canlı yayında imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe’nin Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Mesut Özil için düzenlediği imza törenine, Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törene gazeteci Cüneyt Kaşeler'in soru soracağı sırasında yaşananlar damga vurdu. Kaşeler’in yıllar önce attığı, "Mesut Özil gelmez" paylaşımı hatırlatılınca salonda hem kahkaha hem de büyük bir alkış koptu. Toplantıda Kaşeler de bulunuyordu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e düzenlediği imza töreninde eğlenceli anlar yaşandı. Basın mensuplarının rekor katılımı ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ancak imza törenine damga vuran hareket ise spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in 2019 yılında Mesut Özil için attığı tweet oldu.

Kaşeler’in yıllar önce attığı “Mesut Özil bırak Fenerbahçe'yi Kadıköy çarşıya bile gelmez. Bak o da gelirse basın toplantısında soruya ‘Ateşteyim, ‘Ateşteyim’ diye başlarım” paylaşımı gösterildi.

Bunun üzerine soracağı soru öncesinde “Ateşteyim ateşte” sözlerini söyleyen Cüneyt Kaşeler, “Bu paylaşımı totem olsun diye yaptım” ifadelerini kullandı.

Ardından salonda büyük bir alkış yaşandı ve Kaşeler, soru sormadan önce şarkıyı söyledi. Sonrasında sorusunu sordu.