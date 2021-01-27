Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (27 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25.476'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 675'i semptomatik olmak üzere 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 132 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 803 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e, ağır hasta sayısı ise bin 765'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.