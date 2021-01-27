Borsa İstanbul 27 Ocak Salı gününü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,50 değer kaybederek günü 1.467,00 puandan tamamladı. Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,11 puan azalırken; toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,07 ve holding endeksi yüzde 5,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken; en çok kaybettiren ise yüzde 7,23 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.