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Borsa İstanbul 27 Ocak Salı gününü sert düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,50 değer kaybederek günü 1.467,00 puandan tamamladı. Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,11 puan azalırken; toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,07 ve holding endeksi yüzde 5,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken; en çok kaybettiren ise yüzde 7,23 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistler, perşembe günü yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi; yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, avro bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 seviyesinin destek, 1.555 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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