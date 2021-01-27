İstanbul'da suç örgütü operasyonla çökertildi

İSTANBUL'da silah zoruyla senet imzalatan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 121 fişek, çok sayıda çek ve 71 senet ele geçirildi. Operasyonda çete lideri olduğu belirlenen B.A.'nın da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy başta olmak üzere Anadolu yakasında farklı ilçelerde 'nitelikli yağma, silah zoruyla senet imzalatma, tehdit, silah ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen çeteye 20 Ocak'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Örgütün kişilere silah zoruyla senet imzalatarak araç aldırdıkları; senedin yarısını ödeyenlere de silah tehdidiyle, "Aracı aldığın kişinin senetleri bizde. Kalan parayı hemen ya öde ya da getir bize ver" diyerek hem aracı hem kalan parayı aldıkları ortaya çıktı.

Operasyonda aralarında suç örgütü lideri olarak bildirilen B.A.'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerinden birinin silahla rastgele ateş edip kendini cep telefonuna çektirdiği görüntüleri de ele geçirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 121 fişek, çok sayıda çek ve 71 adet senet ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.