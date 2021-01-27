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Rusya'nın Filistin'e ücretsiz koronavirüs aşısı vereceği açıklandı

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, ülkesinin Rus Sputnik V aşısından 100 bin doz satın almayı planladığını, buna ek olarak Rusya'nın 10 bin doz aşıyı da ücretsiz vereceğini söyledi.

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Basın toplantısında konuşan Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Rusya tarafının 50 bin kişinin aşılanması için 100 bin doz aşı sevkiyatına hazır olduğuna dair kendilerini temin ettiğini belirtti.

Nofal, şu anda Filistin'in 100 bin doz aşı satın almayı planladığını, Rusya'nın da kendilerine 10 bin doz aşıyı ücretsiz olarak verme kararı aldığını kaydetti.

Nofal, bir ay içerisinde fiyat ve prosedür üzerinde anlaşacaklarını, şubat ayında ise aşının sevkiyatının yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Filistin, Orta Doğu'da Sputnik V aşısını tescil eden ilk ülke olmuştu. (Sputnik)

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