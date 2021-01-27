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HABER /  DÜNYA

Joe Biden'den BAE için flaş F-35 kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçaklarının satışını geçici olarak askıya aldı. İddialara göre Biden yönetimi, Suudi Arabistan'a mühimmat satışı da gözden geçiriyor.

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Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

Bloomberg'ün savunma muhabiri Anthony Capaccio, ABD Başkanı Joe Biden Yönetimi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçaklarının satışını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bloomberg muhabiri Capaccio'ya göre; Suudi Arabistan'a mühimmat satışı da gözden geçiriliyor.

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