Başakşehir Trabzonspor TFF Süper Kupa maçı golleri ve geniş özeti

2019-2020 sezonunun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçtan 47'de Djaniny ve 85'te Ekuban'ın golleriyle 2-1 galip ayrılan Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Başakşehir'in tek sayısı 58'de Demba Ba'nın penaltısıyla gelirken; Epureanu, 73'te kırmızı kart gördü. Maçın son dakikalarında yedek kulübeleri arasında arbede çıktı.

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Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısı durgun geçti. İki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken; oyun faullerle sık sık durdu.

Maçın ikinci yarısı daha hızlı başlarken; Trabzonspor, 47'de büyük bir hata sonrası golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı. Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı

56'de Başakşehir, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti ve 58'de topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı

73'de Başakşehir, 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, Ekuban ile girdiği ikili mücadelenin ardından bir sarı kart daha gördü oyun dışında kaldı.

85'te Karadeniz temsilcisi, bir kez daha üstünlük kurdu. Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny, takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu, topu ağlara gönderdi.

Maçın son anlarında iki takım yedek kulübeleri arasında tartışma yaşandı. Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ile Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen kırmızı kartlarla tribüne gönderildi.

13 dakika uzatmanın oynandığı maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

Başakşehir: 1 - 2 :Trabzonspor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 55 Crivelli), Deniz Türüç (Dk. 90+3 Gulbrandsen), Aleksic, Junior Fernandes (Dk. 75 Duarte), Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio (Dk. 77 Yusuf Sarı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 45+2 Baker), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+4 Afobe), Djaniny (Dk. 90+4 Hosseini)

Goller: Dk. 47 Djaniny, Dk. 85 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 58 Demba Ba (P) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 73 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 57 Edgar Ie, Dk. 90+12 Marlon, Dk. 90+13 Berat Özdemir (Trabzonspor), Dk. 88 Deniz Türüç, Dk. 89 Crivelli, Dk. 90+2 Demba Ba (Medipol Başakşehir)