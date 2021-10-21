BIST 1.455
DOLAR 9,51
EURO 11,07
ALTIN 544,56
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Aslan, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Lokomotiv Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetiyor ve karşılaşma Exxen dijital canlı yayınlanıyor.

Lokomotiv Moskova: 0 - 0 :Galatasaray
(İlk yarı oynanıyor)

10' Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Alexandru Cicaldau ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu top savunma oyuncularından sekiyor. Seken topu takip eden Barış Alper Yılmaz vuruşunu yapıyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus, Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Muhammed

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılılar ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Aslan, liderlik koltuğunda oturuyor.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp Lazio'ya 2-0 yenildi ve 1 puanla grubun son sırasında kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında dikkat çeken sözler
Putin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında dikkat çeken sözler
Fenerbahçe Royal Antwerp maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Royal Antwerp maçı golleri ve geniş özeti
Muharrem İnce gazetecinin HDP sorusuna tepki gösterdi
Muharrem İnce gazetecinin HDP sorusuna tepki gösterdi
Türkiye 21 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 21 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Yunan askerlerince darp edilen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi
Yunan askerlerince darp edilen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, doların yükselişine çok sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, doların yükselişine çok sert tepki
Türkiye'nin operasyon sinyali terör örgütü PKK/YPG'ye bunu yaptırdı
Türkiye'nin operasyon sinyali terör örgütü PKK/YPG'ye bunu yaptırdı
Hasan Biltekin sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?
Hasan Biltekin sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?
Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’ndaki şehit sayısı yükseldi
Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’ndaki şehit sayısı yükseldi