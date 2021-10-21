Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Aslan, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Lokomotiv Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetiyor ve karşılaşma Exxen dijital canlı yayınlanıyor.

Lokomotiv Moskova: 0 - 0 :Galatasaray

(İlk yarı oynanıyor)

10' Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Alexandru Cicaldau ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu top savunma oyuncularından sekiyor. Seken topu takip eden Barış Alper Yılmaz vuruşunu yapıyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus, Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Muhammed