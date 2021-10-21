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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak otlağa dönüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak otlağa dönüştü

TÜRKİYE'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü. Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerde ise görüntüsüyle korkutuyor.

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SİVAS'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı.

Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün ayaklarını ise otlar sardı.

Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu.

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