Türkiye 21 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 362 bin 213 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 114 milyon 807 bin 774'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 160 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Kovid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.

65 yaş üstü salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.

Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. 'Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur' düşüncesi yanlıştır. Aşı birinci derecede aşı olan kişileri koruyor.

İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız" değerlendirmesinde bulundu.