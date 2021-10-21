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Yunan askerlerince darp edilen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunan askerlerince darp edilen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi

YUNAN hudut askerlerince darp edildikten sonra zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren Fas uyruklu 13 düzensiz göçmen Edirne'de tedavi edildi.

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EDİRNE Sarıbayır mevkiinde darp edilmiş ve bitkin haldeki düzensiz göçmenleri gören şantiye çalışanları durumu polise bildirdi.

Yunanistan'a geçmelerinin ardından yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin paralarını ve eşyalarını aldıktan sonra kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiklerini iddia eden düzensiz göçmenlerin vücutlarındaki darp izleri ve bazılarının kıyafetlerinin olmaması dikkati çekti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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