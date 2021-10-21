Fenerbahçe Royal Antwerp maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Kanarya, bu sonucun ardından 2 puana yükselirken Royal Antwerp ise gruptaki ilk puanını aldı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Kanarya, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada Valencia ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde baskısını sürdüren sarı-lacivertliler 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Temsilcimiz ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden Kanarya, 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı.

Kalan bölümde ürettiği gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu. Sarı-lacivertliler bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti. Temsilcimiz gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım'da Belçika'da Royal Antwerp ile oynayacak.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Royal Antwerp öne geçti. Hızlı gelişen atakta Frey'in pasında savunmanın arkasına sarkan Fischer'in içeri çıkardığı topta Samatta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

10. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top kaleci Butez'de kaldı.

18. dakikada Sosa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden çıkardığı topa, Valencia gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tisserand'ın kafa vuruşunda kaleciden seken topu Valencia boş kaleye gönderdi: 1-1

36. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Valencia'nın rakip ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda ilk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ivanov, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia'nın panenka vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.

45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

54. dakikada Verstraete'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

62. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Verstraete'nin sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Gerkens'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

68. dakikada soldan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden ortasına ön direkte Rossi'nin dokunuşunda top kaleci Butez'de kaldı.

80. dakikada Tisserand'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe: 2 - 2 :Royal Antwerp

Stat: Ülker

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Kim, Szalai (Dk. 87 Novak), Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 67 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 66 Pelkas), Berisha (Dk. 66 Rossi), Valencia

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Yussuf Alhassan (Dk. 63 Dwomoh), Verstraete, Gerkens, Fischer (Dk. 46 Balikwisha), Samatta, Frey (Dk. 70 Benson)

Goller: Dk. 2 Samatta, Dk. 62 Gerkens (Royal Antwerp), Dk. 20 ve 45 (P) Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 58 Szalai, Dk. 74 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 44 Fischer, Dk. 48 Brian Priske (Teknik Direktör), Dk. 54 De Laet, Dk. 81 Gerkens (Royal Antwerp)