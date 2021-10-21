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Muharrem İnce gazetecinin HDP sorusuna tepki gösterdi

Muharrem İnce gazetecinin HDP sorusuna tepki gösterdi

Balıkesir'de bir gazetecinin HDP sorusuna, "Terörü kınamak şartıyla 6 ilkemi saydım. Bu 6 ilkeye kim uyarsa onlar ile iş birliği yaparız" yanıtını veren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, o gazeteciyle kısa süreli bir tartışma yaşadı

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Balıkesir il merkezindeki inceleme ve ziyaretlerinden sonra Havran ilçesine geçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Gençlerle birlikte Memleket Partisi Havran İlçe Teşkilatı binasını hizmete açan İnce, burada halka seslendi.

"HDP ile iş birliği yaparız dedim mi?"
Açılış sonrasında bir yerel gazetecinin "İktidarı değiştirmek için peki HDP ile beraber olur musunuz?" sorusu üzerine İnce, "Terörü kınamak şartıyla 6 ilkemi saydım. Bu 6 ilkeye kim uyarsa onlar ile iş birliği yaparız" dedi. Gazetecinin "Yani HDP ile de yaparız diyorsunuz" sözlerine tepki gösteren İnce, "Arkadaşım bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bana bu Ali Cengiz oyunlarını yapma. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben sana HDP ile iş birliği yaparız dedim mi? Gazetecilik yapacaksan yap. Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma. Ben sana HDP ile iş birliği yaparız dedim mi demedim mi? Demedim. Bak 6 ilke saydım. 'PKK terör örgütü' diyen herkesle iş birliği yaparım, demiyorsa yapmam. Aldın mı cevabını" diye konuştu.

Havran sokaklarında yürüdü
Daha sonra bir süre Havran sokaklarında yürüyen ve halk ile selamlaşan Muharrem İnce, Ayvalık ilçesindeki programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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