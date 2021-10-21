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Kargo takip numarasıyla 13 bin TL'lik bilgisayarı çaldılar

Kargo takip numarasıyla 13 bin TL'lik bilgisayarı çaldılar

İnternetten sipariş verdiği bilgisayarın takip kodunu, kargo şirketinden aradıklarını söyleyen kişilere veren genç, hırsızların tuzağına düştü.

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Kütahya'da yaşayan üniversite öğrencisi S.S.E., internet üzerindeki bir alışveriş sitesinden 13 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar siparişi verdi.

Ürünün ulaşmasını bekleyen S.S.E., kendisini telefonla arayıp kargo şirketi yetkilisi olduğunu bildiren kişiye kargo takip numarasını söyledi.

'Kargocuyuz' bahanesiyle bilgisayarı çaldılar
Numarayı öğrenen şüpheliler, kargonun kuryesiyle numarayı paylaşarak bilgisayarı teslim aldı. Bilgisayarının başkası tarafından teslim alındığını öğrenen S.S.E., durumu polise bildirdi.

Polis harekete geçti: 2 gözaltı
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin otomobille Eskişehir'e gittiklerini belirledi.

Şüpheliler A.C. ve Y.B., Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bilgisayar ise sahibi S.S.E.'ye teslim edildi.

"Bilgisayarım bulundu, polis ekiplerine teşekkür ederim"

Şüphelilerin kargo şirketinden aradıklarını söylediklerini anlatan S.S.E., “Benden kargo takip numarasını istediler. Ben de verince 'teslim edildi' mesajı geldi. Bilgisayarımın çalındığını anladım. Hemen polisi ve müşteri hizmetlerini aradım. Numarayı geri aradım, açtılar. Bu da ayrı bir yüzsüzlük. Şüpheliler Eskişehir'de yakalandı. Bilgisayarımı da geri aldım. Benim başıma böyle bir olay geldi. Lütfen herkes daha dikkatli olsun. Kimsenin başına böyle bir olay gelmesin. Çok kısa sürede bilgisayarımı bulup, şüphelileri yakaladılar. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim. Umarım yüksek ceza alırlar." dedi.

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