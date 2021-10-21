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Mesut Özil oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi

Mesut Özil oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil'in tepkisi dikkat çekti.

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Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in oyundan çıkarken gösterdiği tepki maça damga vurdu.

Mesut Özil'in morali çok bozuldu
Karşılaşmada skor 2-2'yken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil'i kenara aldı. Yıldız futbolcunun yerini Pelkas'a bırakmak için kenara gelirken küfür ettiği görüldü. Oyundan alındığı için oldukça morali bozulan Mesut Özil, yedek kulübesinde su şişelerini tekmeledi.

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