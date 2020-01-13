Libya ile bugün çok önemli bir gelişme olacak! Ajanslar son dakika geçti

LİBYA'ya ilişkin son dakika haberini Bloomberg ajansı flaş koduyla duyurdu. Gelen habere göre bugün Hafter ile merkezi Libya hükümeti bugün ateşkes imzalayacak.

Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girerken, son dakika gelişmesini Bloomberg ajansı duyurdu. Habere göre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter bugün ateşkes anlaşması imzalayacak.

Bloomberg ajansı üst düzey bir Türk yetkili ile kıdemli bir Batılı diplomata dayandırdığı haberinde, Sarraj ile Hafter'in Moskova'da bugün biraraya gelmelerinin ve ardından da ateşkes anlaşması imzalamasının beklendiğini bildirdi.

Hafter Moskova'da

Ateşkes anlaşması Rusya'nın başkenti Moskova'da imzalanacak. Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, akşam saatlerinde önce Hafter'in ardından da Sarraj'ın Moskova'ya ulaştığını belirtti.

Heyetteki Mecri açıkladı

2015 tarihli siyasi anlaşma kapsamında danışma heyeti olarak kurulan Devlet Yüksek Konseyi'nin Başkanı Halid el Mecri, Libya'da yayın yapan el Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının imzalanmasının siyasi sürecin yeniden başlamasının önünü açacağını söyledi.

Mecri, Sarraj ile birlikte Moskova'ya giden heyette yer aldığını da ifade etti. Hafter'in heyetinde de şu anda Tobruk'ta bulunan ve uluslararası alanda tanınan parlamentonun başkanı Agila Salah yer alıyor.