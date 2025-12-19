Levent Gültekin gözaltında sebebi İmam Hatip mezunu Ela Rumesya ve Mehmet Akif yorumu

Gazeteci Levent Gültekin 17 Aralık'ta sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Levent Gültekin söz konusu videoda spiker Ele Rumeysa ve Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasını yorumlarken "İmam Hatip mezunu bunlar. Dindar çocuklar dindarlığa olan güveni yerle bir ettiler" demişti.

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı. Gözaltı haberini Avukatı Çağrı Çetin, duyurdu. Çağrı Çetin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gültekin'in "17 Aralık tarihli YouTube'da yayınından dolayı" gözaltına alındığını söyledi. Buna göre Gültekin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ile suçlanıyor.

Levent Gültekin ne dedi?

Gültekin YouTube kanalında hafta içi her gün "Levent Gültekin yorumluyor" adlı bir program yayını yapıyor. 17 Aralık'ta yayınlanan programında başta Gain Medya olmak üzere Türkiye'de son dönemde yapılan yasadışı bahis operasyonlarına ilişkin görüşlerini açıklamıştı.

Ela Rumesya ve Mehmet Akif'le ilgili İmam Hatip yorumu

Levent Gültekin söz konusu videoda uyuşturucu testleri pozitif çıkan spiker Ela Rumesya Cebeci ve Mehmet Akif Ersoy'un İmam Hatip mezunu olduğuna dikkat çekiyor ve şunları söylüyor:

-Şu anda konuşulanların tamamı İmam Hatip mezunu dindar muhafazakar. Mesela o Ela hanım İmam Hatip mezunu. Mehmet Akif de öyle. Adları geçenlerin bir çoğu dindar çocuklar.

Dindar nesil dindarlığa güveni yerle bir etti

-Bu çocuklar nasıl bu hale geliyorlar buraya kafa yormak lazım. Dindar nesil dediğimiz çocuklar dindarlığa olan güveni yerle bir ettiler. Dindar siyasetçi dediğimiz insanlar inanca olan, inancın toplumsal hayattaki rolüne olan itibara güvene büyük bir darbe indirdiler.

AK Parti ile dindar insana olan...

-AK Parti'den önce dindar insana bir itimat vardı. Sokakta birine bir şey emanet edeceksen, orda sakallı birini görünce daha bir itimat duygusuyla hareket ederdin ve ona emanet ederdin. AK Parti ile birlikte dindar insana olan itimat da yerle bir oldu. Bunu Türkiye'deki islamcılar yaptılar. O yüzden islamcılık inancı da yiyip bitiren bir canavara dönüşmüş durumda.